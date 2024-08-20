Новым транспортным сообщением хотят соединить Казахстан, Россию и Китай

Заместитель председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта РК Касым Тлепов на брифинге в СЦК 20 августа 2024 года рассказал о планах создать мультимодальный транзитный коридор по реке Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Касым Тлепов отметил, что работа по созданию мультимодального транзитного коридора Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш ведется для полноценного использования потенциала речного транспорта. По его словам, это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай.

"Мы планируем по реке Иртыш, от Томска до поселка Тугыл на озере Зайсан, речными судами возить грузы и далее либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом выводить его в направлении Китая и обратно. Прорабатывается также с нашими частными судовладельцами вопрос развития судоремонтного и судостроительного производства и создание дополнительной береговой инфраструктуры, потому что недостаточно существующего павлодарского речного порта. В этой связи дополнительные мощности планируется создать в Семее и Усть-Каменогорске", – добавил спикер.

Указал он и на тот факт, что на реке Бухтарма очень хорошо сейчас развивается туризм. Для поддержания существующих темпов планируется открытие круглосуточной навигации и возможность осуществления речных перевозок в ненавигационный период, так как там вода не замерзает.

В справочной информации указано, что предполагается строительство судоходного гидротехнического сооружения в районе города Семея: предварительная стоимость – порядка 5,6 млрд тенге. Наряду с этим в районе поселка Тугыл предполагается построить речной порт и проложить железную дорогу до границы с Китаем на участке Тугыл – Майкапчагай протяженностью 99 км.

Также в перспективе появляется возможность через Обь-Иртышский бассейн выхода к северным морям Российской Федерации. Ожидаемый объем перевозок по нему – 2-2,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Казахстан ратифицировал соглашение с КНР по развитию Транскаспийского транспортного маршрута.