Школы отремонтировали к новому учебному году в районе Акмолинской области

До начала сентября остаются считаные дни, общеобразовательные учреждения области готовятся принять учеников в новом учебном году. В Атбасарском районе ведется комплексная подготовка, ремонтируются школы, сообщает Zakon.kz.

Завершается капитальный ремонт общеобразовательной школы №8 города Атбасара, здание введено в эксплуатацию в 1952 году, требовался ремонт.

"Проектная мощность рассчитана на 402 ученических места, имеется современная материально-техническая база, двухэтажное здание общей площадью 3833,2 кв. м полностью модернизировано и готово распахнуть двери перед учащимися. Системы отопления и водоснабжения школы – центральные. Проведены наружные и внутренние виды работ: фасад здания, обшивка сайдингом, замена оконных блоков, ремонт санитарных узлов, замена электропроводки, левкас стен, потолков, установка дверей, укладка керамогранита в коридорах и холлах, укладка линолеума в кабинетах, ремонт актового зала, спортивного зала и столовой. Подрядчиком является ТОО "Арлан 2004" из города Кокшетау, работы к учебному сезону будут завершены в полном объеме", – акцентировала руководитель отдела образования Атбасарского района Наталья Георгиевна Наймушина.

Фото: акимат Атбасарского района

Помимо школы в районном центре ремонтируют школу села Шуйское. Как сообщили в районном акимате, образовательное учреждение было построено в 1976 году, ремонт на сегодня был необходим.

Проектная мощность составляет 480 ученических мест, школа оснащена современной материально-технической базой.

"Двухэтажное здание сельской школы, общая площадь которой 3974 кв. м, имеет центральные системы отопления и водоснабжения. Ремонтные работы ведутся у нас не в первый раз, до этого в 2015 году был проведен капитальный ремонт, выполнены работы по замене окон, дверей и внутренние виды работ. К тому же, в 2021 году был проведен текущий ремонт кровли старого здания школы. На сегодняшний день завершается капитальный ремонт, проектно-сметная документация разработана за счет средств ТОО "Шуйское XXI" под руководством директора Алтынбека Бейсембековича Курманкулова. Проведены наружные и внутренние виды работ: фасад здания школы, ремонт системы отопления, замена электроосвещения, отделка стен и потолков здания, ремонт подвального помещения, ремонт актового зала, ремонт санитарных узлов и столовой", – проинформировали в акимате Атбасарского района.

Напомним, до этого в районе проведены текущие ремонты средней школы №2 в селе Бастау, также хоккейного корта и спортивной площадки при СШ №1 в этом же населенном пункте, Сочинской школы, фасадов зданий детского сада №1 и школы №6, кровли Сергеевской средней школы. Сообщается, что в ходе реализации данных проектов было создано 30 рабочих мест из числа местных жителей.

Как сообщили в управлении образования Акмолинской области, в регионе функционируют 1322 организации образования, в которых работают более 22 тыс. педагогов.