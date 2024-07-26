Охотничьи угодья площадью 212 тысяч га вернули государству в Костанайской области

Природоохранной прокуратурой Костанайской области государству возвращены охотничьи угодья, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июля 2024 года, рассказали в прокуратуре региона.

"Природоохранной прокуратурой Костанайской области в ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО "Силвер СК" предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тыс. га на территории Камыстинского района. В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО "Силвер СК" признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы. Однако уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались", – говорится в сообщении.

По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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