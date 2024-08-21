21 августа в Уральске ограничат движение авто и людей

Фото: Zakon.kz

Сегодня в районе поселка Деркул с 15:00 до 18:00 будут проводиться плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщает Zakon.kz.

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