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21 августа в Уральске ограничат движение авто и людей

Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 07:20 Фото: Zakon.kz
Сегодня в районе поселка Деркул с 15:00 до 18:00 будут проводиться плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщает Zakon.kz.

Данные ограничения связаны с проведением плановых антитеррористических оперативно-тактических учений. Об этом пишет местный Telegram-канал "Мой город".

"Горожан просят заблаговременно скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

Помимо этого, из-за ремонтных работ в городе до 25 августа будет приостановлена подача горячей воды.

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