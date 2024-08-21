21 августа в Уральске ограничат движение авто и людей
Фото: Zakon.kz
Сегодня в районе поселка Деркул с 15:00 до 18:00 будут проводиться плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщает Zakon.kz.
Данные ограничения связаны с проведением плановых антитеррористических оперативно-тактических учений. Об этом пишет местный Telegram-канал "Мой город".
"Горожан просят заблаговременно скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников полиции", – говорится в сообщении.
Помимо этого, из-за ремонтных работ в городе до 25 августа будет приостановлена подача горячей воды.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript