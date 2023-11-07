Антитеррористические учения: на нескольких улицах Уральска 8 ноября ограничат движение
Фото: gov.kz
На территории областного центра Уральска 8 ноября пройдут плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщает Zakon.kz.
"C 15:00 до 19:00 будут кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе пересечения улиц им. Есенжанова и А. Молдагуловой, через "Омеговский" мост, а также участок улицы Курмангазы от пересечения с улицей М. Маметовой до ул. Алмазова и прилегающей территории", – сообщила Группа взаимодействия со СМИ областного штаба.
Жителей и гостей города просят скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка.
Ранее стало известно, что террористы планировали взорвать телебашню в Алматы.
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