В Уральске с 19 по 25 августа ожидается отключение горячей воды

Из-за ремонтных работ в городе Уральске планируется недельное отключение горячей воды, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Telegram-канала "Мой город", на газопроводах города планируется проведение испытаний. Осуществлять работы будет филиал АО "Интергаз Центральная Азия", в рамках которых ожидается остановка подачи товарного газа.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием к данной ситуации. В случае досрочного завершения запланированных работ подача горячей воды будет возобновлена в прежнем режиме", – говорится в пресс-релизе компании.

Также в уголовном суде Уральска завершили рассмотрение дела о взрыве в двухэтажном кафе, который произошел в начале года.