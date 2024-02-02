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Потепление ожидается в Казахстане

Потепление ожидается в Казахстане Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 3 по 5 февраля 2024 года.

Согласно прогнозу, в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.

"На большей части страны он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями... Атлантический циклон также станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории республики".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что лишь южные регионы республики "пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков".

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам в Казахстане. Подробности здесь.

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