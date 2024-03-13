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Когда в Казахстане ожидается потепление

Когда в Казахстане ожидается потепление, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 12:40 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде в стране на ближайшие трое суток – с 14 по 16 марта 2024 года.

Согласно их прогнозу, по Казахстану ожидается постепенное потепление.

"На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем 16 марта: в южной половине Казахстана – до +5+13°С, в северной половине – до 0+5°С".РГП "Казгидромет"

При этом синоптики отметили, что в предстоящие дни на территории страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды:

  • 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях, 15 марта в Жетысуской области ожидаются осадки, временами – сильные (дождь и снег),
  • ночью 15 марта в Алматинской области прогнозируется сильный снег.

"По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке и в центре низовая метель", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали, что несколько районов Актюбинской области могут уйти под воду. Подробности здесь.

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