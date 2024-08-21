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Швейцария будет расследовать экстренную посадку самолета в Астане

Самолет , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:03 Фото: пресс-служба аэропорта Астаны
Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев 21 августа прокомментировал инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Астаны самолета компании Swissair, летевшего из Токио в Цюрих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что пассажир, из-за которого самолет совершил посадку, все еще находится в реанимации.

"Буквально на днях борт после соответствующего обследования вылетел обратно в страну базировки. Все пассажиры были доставлены до места назначения другим воздушным судном. Согласно требованиям, расследовать данный инцидент будет страна регистрации воздушного судна, то есть Швейцария", – дополнил вице-министр.

Самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров. Инцидент случился 17 августа в 16:00 по местному времени. Позже врачи рассказали о состоянии пассажира.

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