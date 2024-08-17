Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт Астаны закрыли из-за экстренной посадки самолета из Токио

самолет, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 17:24 Фото: пресс-служба аэропорта Астаны
Самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 17 августа в 16:00 по местному времени.

"Рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", – рассказали в пресс-службе воздушной гавани Астаны.

После успешной посадки во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.

самолет, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 17:24

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

самолет, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 17:24

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

"Аэропорт Астаны закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов", – добавили в пресс-службе.

В столичном аэропорту принесли извинения пассажирам и обещали сделать все возможное для минимизации задержек.

самолет, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 17:24

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

17 августа 2024 года пьяную пассажирку арестовали на 15 суток в аэропорту Алматы, которая планировала улететь в Сочи. По данным МВД, женщина во время посадки на авиарейс была не только в состоянии алкогольного опьянения, но и выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании.

Читайте также

ДТП, полиция
Смертельное ДТП в Жамбылской области: глава МВД выразил соболезнования семьям погибшим
сдал в ломбард золотые украшения
Астанчанин забрал драгоценности возлюбленной после свидания и сдал в ломбард
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль
В страшном ДТП на трассе Жамбылской области погибли шесть человек – в их числе двое полицейских
Андрей Дюсупов
Астана Аэропорт Астаны 2024 год Авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: