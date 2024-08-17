Аэропорт Астаны закрыли из-за экстренной посадки самолета из Токио

Самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 17 августа в 16:00 по местному времени.

"Рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", – рассказали в пресс-службе воздушной гавани Астаны.

После успешной посадки во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

"Аэропорт Астаны закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов", – добавили в пресс-службе.

В столичном аэропорту принесли извинения пассажирам и обещали сделать все возможное для минимизации задержек.

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

17 августа 2024 года пьяную пассажирку арестовали на 15 суток в аэропорту Алматы, которая планировала улететь в Сочи. По данным МВД, женщина во время посадки на авиарейс была не только в состоянии алкогольного опьянения, но и выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании.