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Общество

В Минздраве РК ответили на скандал вокруг аттестации выпускников-врачей

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 16:36 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о якобы массовом провале итоговой аттестации выпускников резидентуры, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, размещенным сегодня, 23 июля 2026 года, второй этап экзамена успешно сдали 3 540 из 3 684 выпускников, что составляет 96,5%.

Пороговый балл не смогли набрать 134 человека (3,5%), а средний результат составил 80,7 балла.

Ранее в социальных сетях появились жалобы некоторых выпускников, которые усомнились в объективности экзамена. После проверки Минздрав заявил, что процедура проведения аттестации, содержание заданий и система оценки полностью соответствовали требованиям законодательства.

В ведомстве уточнили, что экзаменационные задания были разработаны профильными специалистами, преподавателями медицинских вузов и экспертами научных центров. Все материалы прошли многоступенчатую методическую и содержательную проверку.

Отдельно специалисты изучили жалобы на качество заданий на государственном языке. По итогам проверки нарушений не выявили: материалы проходили самостоятельную лингвистическую экспертизу и не являются дословным переводом.

Кроме того, анализ показал, что большинство выпускников, не преодолевших проходной балл, не использовали все отведенные 90 минут. Многие завершили экзамен значительно раньше, не воспользовавшись возможностью перепроверить ответы.

Во время тестирования каждый участник мог подать апелляцию через информационную систему. Все обращения рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией в установленном порядке.

В Минздраве напомнили, что выпускники, не сдавшие экзамен, смогут повторно пройти итоговую аттестацию через шесть месяцев.

"Итоговая аттестация необходима для проверки профессиональной подготовки будущих врачей, ведь именно они в дальнейшем будут самостоятельно принимать решения, от которых зависят здоровье и жизнь пациентов".Пресс-служба Минздрава РК

Тем временем в Минздраве поделились хорошей новостью: недоношенного младенца, родившегося в Таиланде, после двух месяцев лечения в Алматы, выписали домой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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