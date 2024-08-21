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В Улытауской области подрядчик устраняет дефекты дорог после вмешательства Антикора

дороги, ремонт дорог,, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 18:19 Фото: pixabay
Неровности стыка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия обнаружили в июле 2024 года на участке трассы Жезказган – Петропавловск в Улытауской области. Недочеты предстоит устранить подрядчику, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства Казахстана по противодействию коррупции пояснили, что дефекты обнаружили участники мониторинговой группы во время контроля качества строительства и реконструкции автодорог региона на девяти участках.

"Выявленные дефекты могут привести к ухудшению безопасности дорожного движения, повышению износа транспортных средств и негативно сказаться на общем состоянии дорожной инфраструктуры. Дорожный участок будет исправлен подрядной организацией в рамках дефектной ведомости", – сообщили в ведомстве.

В Антикоре добавили, что в июне на участках дорог Сатпаев – Малшыбай –мавзолей Жошыхан, Домбауыл, Каражал – Атасу и А-16 Жезказган – Петропавловск (143-163 км) мониторинговая группа также выявила различные дефекты – трещины, просадки, неровности, шелушения. В данный момент все недостатки успешно устранены.

Ранее за ямы и старые знаки на дорогах Мангистауской области наказали подрядчика. Ряд нарушений выявили сотрудники отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции в рамках проверок на автодорогах областного значения Бекет Ата – 97 км, Кендерли, Тасболат – 11 км, Кызылтай – Сайотес.

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