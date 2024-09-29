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Паспортизацию дорог проводят в Улытауской области после проверки Антикора

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 10:16 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Антикора обнаружили серьезные коррупционные риски в Улытауской области во время анализа в сфере строительства автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства поясняют, что с момента образования региона профильные отделы и управления акиматов не проводили паспортизацию дорог. При этом на их ремонт было потрачено 30 млрд тенге.

"Общая протяженность дорог в Улытауской области – 2711,7 км. Отсутствие паспортизации и учета данных их состояния увеличивает риск некачественного планирования и проведения ремонтных работ, а также способствует системным фактам утверждения завышенных смет по площади дорожного покрытия, подлежащего ремонту", – добавили в Антикоре.

Такие недочеты, по мнению ведомства, создают благоприятные условия для подрядных организаций и заказчиков, которые при отсутствии паспортов имеют возможность манипулировать с технической документацией.

По рекомендации Антикоррупционной службы местные исполнительные органы приступили к планированию процедуры инструментального исследования дорог с последующей паспортизацией.

В июле 2024 года участники мониторинговой группы Антикора обнаружили неровности стыка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке трассы Жезказган – Петропавловск в Улытауской области. Подрядчик приступил к устранению дефектов после замечаний ведомства.

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