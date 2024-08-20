За ямы и старые знаки на дорогах Мангистауской области наказали подрядчика

В Мангистау оштрафовали учреждение, ответственное за состояние трасс областного значения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона 20 августа 2024 года, сотрудники отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции в рамках проверок на автодорогах областного значения Бекет Ата – 97 км, Кендерли, Тасболат – 11 км, Кызылтай – Сайотес выявили ряд нарушений.

"Подрядчику, ответственному за эти трассы, были направлены письменные предписания. Однако обратной связи по проводимой работе со стороны учреждения не было. Соответственно, подрядное учреждение, допустившее нарушение, привлечено к административной ответственности и постановлением суда оштрафовано на сумму 738 400 тенге", – рассказали в полиции.

К данному времени на дорогах устранили ямы и поперечные взрывы, заменили 34 дорожных знака.

"Кроме того, установлены 44 новых дорожных знака, три штуки стробоскопов и 24 катафота. Также обновлено 335 километров дорожных знаков", – сообщили в ДП Мангистауской области.

17 августа сообщалось, что в Актау сотрудника акимата наказали за дороги без пешеходных переходов.