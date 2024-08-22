Открывая двери в мир науки и знаний: как искусственный интеллект начинает обучать на казахском языке

В Астане состоялось августовское совещание учителей. На традиционном мероприятии в преддверии нового учебного года педагоги обсудили, как и чему будут учить детей. Темой этого года стало использование искусственного интеллекта в образовании, сообщает Zakon.kz.

Впервые традиционное августовское мероприятие прошло в формате саммита с участием международных гостей – экспертов в области образования. В этом году он посвящен цифровизации образовательного процесса и особенностям внедрения искусственного интеллекта в процесс обучения с учетом мирового опыта под общим названием "Digital Kazakhstan: заманауи білім беру".



"Грамотное внедрение технологий искусственного интеллекта в образование повышает эффективность обучения, позволяет ориентировать образовательный процесс на каждого учащегося и тем самым улучшает качество образования. Современные технологии требуют от педагогов новой позиции в организации учебного процесса, и все уровни образования должны быть готовы к их эффективному применению", – заявил министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

По его словам, эти технологии активно внедряются во все сферы жизни. И задача саммита – определить, как грамотно, правильно, эффективно, не во вред, а с пользой для детей использовать элементы искусственного интеллекта для улучшения качества образования.





Фото: пресс-служба Яндекс Поиска

Следует отметить, что учителя не говорили о каких-то абстрактных вещах: здесь же на площадке саммита была организована образовательная выставка, на которой были представлены цифровые продукты в сфере образования с использованием искусственного интеллекта. Это и образовательные платформы, сервисы контроля качества образования, а также виртуальные помощники и электронные энциклопедии по разным предметам.



Фото: пресс-служба Яндекс Поиска

Представители Yandex Qazaqstan продемонстрировали министру просвещения и посетителям саммита возможности Яндекс Поиска для образования.



"Почти 70% поисковых запросов на казахском языке – об образовании. Наша задача – дать ученикам и педагогам доступ к актуальным обучающим материалам на нужном им языке. Среди решений, представленных в этом году в Казахстане, появился также Нейропоиск. Он объединяет поиск и большие генеративные модели и дает емкий ответ со ссылками на источники на вопрос на казахском или русском языке, что очень удобно, когда нужно получить ответы на сложные вопросы", – рассказала ведущий продуктовый менеджер Яндекс Поиска Салтанат Болатбекова.





Фото: пресс-служба Яндекс Поиска

Она сообщила, что за этот год компания успела запустить или улучшить несколько разработок, помогающих в обучении на казахском, – это и нейросетевой перевод текстов и видео, который доступен бесплатно в Яндекс Браузере, и билингвальная Алиса (которая поддерживает одновременно казахский и русский. – Прим. ред.), и голосовой поиск на казахском языке.



Только на Википедии благодаря нейросетевому переводу, по ее словам, стало доступно 15 млн документов на казахском в Яндекс Поиске.

Фото: пресс-служба Яндекс Поиска

"А чтобы посмотреть лекцию или выступление на казахском, которое в оригинале доступно на английском или русском, в Яндекс Браузере нажимаем на кнопку нейроперевода, ждем пару минут, пока к видео прогружается новый голос – мужской или женский в зависимости от пола основного лектора, и продолжаем уже слушать ее на казахском. Все эти разработки помогают сделать образовательные ресурсы доступными для широкого круга людей", – пояснила ведущий продуктовый менеджер Яндекс Поиска.





Фото: пресс-служба Яндекс Поиска

Новейшая разработка компании – Нейропоиск. Он объединяет возможности поиска и генеративных моделей. То есть, когда пользователи ищут материал на какую-то тему, то Нейропоиск, быстро анализируя всю доступную информацию в интернете, дает один полный, емкий ответ со ссылками на конкретные источники. Этот продукт уже доступен бесплатно в Яндекс Поиске как на казахском, так и русском языках.



Искусственный интеллект в образовании – это не будущее, а уже настоящее, причем доступное всем. Достаточно иметь доступ в интернет.



21 августа 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова указала на необходимость возобновления практики, когда студенты техникумов поступали на третий курс вуза без экзаменов.