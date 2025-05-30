За кем право на породу собак "Казахский тазы": суд поставил точку

Апелляционный суд поставил точку по делу о выдаче патента частному лицу на породу собак "Казахский тазы", сообщает Zakon.kz.

Из релиза, распространенного 30 мая 2025 года, следует, что судебная коллегия по гражданским делам суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу по делу о признании патента недействительным.

"30 декабря 2024 года Институтом интеллектуальной собственности ответчику выдан патент на селекционное достижение "Породы собак Казахский тазы". Однако в ходе судебного рассмотрения установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности. Порода "Тазы" является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне". Пресс-служба суда Астаны

В суде отметили, что в 2023 году по заявке Союза кинологов по итогам обследований (в том числе медицинских, генетических) Международная кинологическая федерация FCI вынесла положительное заключение, на основании которого Генеральный Комитет FCI принял решение о признании породы "Казахский тазы", официально закрепив Республику Казахстан в качестве страны ее происхождения .

"Таким образом, "Казахский тазы" не является новой породой, так как не только не отвечает условиям новизны, но и законодательно закреплен задолго до выдачи патента ответчику в качестве самостоятельной древней казахской породы. Полученный патент предоставляет исключительное право ответчику на производство, разведение и продажу собак (щенков) данной породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране. Тогда как указанные ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда". Пресс-служба суда Астаны

Указанные ограничения на разведение прямо противоречат нормам Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", в силу которого сохранение и воспроизводство казахских пород находятся под государственным управлением.

"Решением суда удовлетворен иск о признании патента недействительным. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции, так как решение является законным и обоснованным". Пресс-служба суда Астаны

Судебные акты вступили в законную силу.

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19 марта 2025 года сообщалось, что суд удовлетворил иск РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерства экологии РК о признании недействительным патента на селекционное достижение "Порода собак Казахский тазы", выданного Республиканской Ассоциацией общественных объединений охотников "Қансонар".