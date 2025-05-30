За кем право на породу собак "Казахский тазы": суд поставил точку
Из релиза, распространенного 30 мая 2025 года, следует, что судебная коллегия по гражданским делам суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу по делу о признании патента недействительным.
"30 декабря 2024 года Институтом интеллектуальной собственности ответчику выдан патент на селекционное достижение "Породы собак Казахский тазы". Однако в ходе судебного рассмотрения установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности. Порода "Тазы" является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне".Пресс-служба суда Астаны
В суде отметили, что в 2023 году по заявке Союза кинологов по итогам обследований (в том числе медицинских, генетических) Международная кинологическая федерация FCI вынесла положительное заключение, на основании которого Генеральный Комитет FCI принял решение о признании породы "Казахский тазы", официально закрепив Республику Казахстан в качестве страны ее происхождения.
"Таким образом, "Казахский тазы" не является новой породой, так как не только не отвечает условиям новизны, но и законодательно закреплен задолго до выдачи патента ответчику в качестве самостоятельной древней казахской породы. Полученный патент предоставляет исключительное право ответчику на производство, разведение и продажу собак (щенков) данной породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране. Тогда как указанные ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда".Пресс-служба суда Астаны
Указанные ограничения на разведение прямо противоречат нормам Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", в силу которого сохранение и воспроизводство казахских пород находятся под государственным управлением.
"Решением суда удовлетворен иск о признании патента недействительным. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции, так как решение является законным и обоснованным".Пресс-служба суда Астаны
Судебные акты вступили в законную силу.
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19 марта 2025 года сообщалось, что суд удовлетворил иск РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерства экологии РК о признании недействительным патента на селекционное достижение "Порода собак Казахский тазы", выданного Республиканской Ассоциацией общественных объединений охотников "Қансонар".