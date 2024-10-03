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Антикор обратился к казахстанцам из-за мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 20:50 Фото: freepik
Антикоррупционная служба 3 октября предупредила о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что мошенники создают и рассылают фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан. Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424",. – говорится в заявлении.

Ранее киберполицейские Алматы предоставили важные рекомендации, чтобы помочь гражданам не попасться на мошеннические уловки интернет-преступников. Подробнее можно узнать здесь

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