Казахстанцев предупредили о новом туристическом виде мошенничества

Казахстанцев предупреждают о новой мошеннической схеме в соцсетях. Кроме злоумышленника и жертвы в ней есть третья сторона – продавцы криптовалют, сообщает Zakon.kz.

В паблике, сообщающем о новых схемах мошенников, ее назвали криптотуристической.

Авторы публикации рассказали, что мошенники в соцсетях создают аккаунты с предложениями о продаже авиабилетов с хорошим дисконтом (до 30%). К постам написано много позитивных отзывов, а в профиле продавца – фотографии с разных курортов мира.

"Мошенник уверяет, что проблем с билетами не будет, так как их "сливают" сами сотрудники авиакомпаний за ненадобностью (отсюда и скидка). Для перевода денежных средств на оплату билетов аферист каждый раз указывает новые номера телефона. После оплаты менеджер пропадает, билеты покупателю не приходят. Если позвонить на номер для оплаты, то ответит человек, который ни о каких билетах не знает, но занимается продажей криптовалюты (поэтому всегда разные номера разных торговцев криптой)", – отмечается в публикации.

Таким образом, с одной стороны, мошенник продает несуществующие билеты, а с другой – покупает криптовалюту. У продавца цифровой валюты он берет номер для оплаты и передает его жертве обмана.

"В итоге сам мошенник остается при крипте, пассажир – без билета, а криптопродавец – с деньгами от человека, который может заявить о мошенничестве:по факту он не получил ни свой билет, ни крипту, все цифровые деньги – на криптокошельке у злоумышленника", – рассказали казахстанцам.

Их просят не цепляться за дешевые билеты и прочие услуги в соцсетях, не отправлять деньги людям, которых не видели или видели и слышали только через смартфон.

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