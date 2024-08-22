Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцев предупредили о новом туристическом виде мошенничества

Новый вид мошенничества, туристы, криптовалюта, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:32 Фото: pexels
Казахстанцев предупреждают о новой мошеннической схеме в соцсетях. Кроме злоумышленника и жертвы в ней есть третья сторона – продавцы криптовалют, сообщает Zakon.kz.

В паблике, сообщающем о новых схемах мошенников, ее назвали криптотуристической.

Авторы публикации рассказали, что мошенники в соцсетях создают аккаунты с предложениями о продаже авиабилетов с хорошим дисконтом (до 30%). К постам написано много позитивных отзывов, а в профиле продавца – фотографии с разных курортов мира.

"Мошенник уверяет, что проблем с билетами не будет, так как их "сливают" сами сотрудники авиакомпаний за ненадобностью (отсюда и скидка). Для перевода денежных средств на оплату билетов аферист каждый раз указывает новые номера телефона. После оплаты менеджер пропадает, билеты покупателю не приходят. Если позвонить на номер для оплаты, то ответит человек, который ни о каких билетах не знает, но занимается продажей криптовалюты (поэтому всегда разные номера разных торговцев криптой)", – отмечается в публикации.

Таким образом, с одной стороны, мошенник продает несуществующие билеты, а с другой – покупает криптовалюту. У продавца цифровой валюты он берет номер для оплаты и передает его жертве обмана.

"В итоге сам мошенник остается при крипте, пассажир – без билета, а криптопродавец – с деньгами от человека, который может заявить о мошенничестве:по факту он не получил ни свой билет, ни крипту, все цифровые деньги – на криптокошельке у злоумышленника", – рассказали казахстанцам.

Их просят не цепляться за дешевые билеты и прочие услуги в соцсетях, не отправлять деньги людям, которых не видели или видели и слышали только через смартфон.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники придумали, как выудить информацию, манипулируя самозапретом на кредит.

Читайте также

В Алматы построят систему каскадов для предотвращения ледовых выбросов на реке Есентай
В Алматы построят систему каскадов для предотвращения ледовых выбросов на реке Есентай
Куда обращаться казахстанским студентам по вопросам общежитий
Куда обращаться казахстанским студентам по вопросам общежитий
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
Успейте в срок: какие налоги и платежи должны уплатить казахстанцы до 26 августа
Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: