Антикор обратился с важным заявлением к казахстанцам

Антикоррупционная служба выступила с объявлением. Казахстанцев призвали обращаться в ведомство по всем фактам коррупции и вымогательствам, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 18 апреля 2024 года сказано:

"По всем возможным фактам мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанным с возмещением гражданам ущерба, нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции казахстанцев просят обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого Call-центра по бесплатному номеру 1424, в чат-бот @antikorkz_bot".

Также указаны контакты территориальных подразделений Антикоррупционной службы.

Фото: пресс-служба Антикора

Фото: пресс-служба Антикора

Ранее сообщалось, что под председательством председателя Агентства РК по противодействию коррупции Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание по итогам первого квартала 2024 года. В частности, были обсуждены вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков.