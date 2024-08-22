Рост цен на уголь в Казахстане объяснили в Минпромышленности

Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК 22 августа рассказал, во сколько обойдется в 2024 году твердое топливо, сообщает Zakon.kz.

Турар Жолмагамбетов заявил, что стоимость угля на всех этапах перемещения от разреза до потребителя и стоимость ж/д перевозки оказывают существенное влияние на формирование цены у конечного потребителя.

"Я бы хотел остановиться на ценах, которые сегодня в самом разрезе. Сегодня коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. Если, в частности, по ключевым поставщикам: "Шубарколь Комир" – 8 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом есть рост на 900 тенге, "Каражыра" – 8,7 тыс. тенге – рост по сравнению с прошлым годом идет на 200 тенге, "Майкубен-Вест" – 7 тыс. 750 тенге, в прошлом году был 7 тыс. 100 тенге, здесь рост имеется на 650 тенге, "Шубарколь премиум" – 9 тыс. тенге. Стоит отметить, что стоимость без изменения", – пояснил он.

Спикер отметил, что в регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 тыс. до 26 тыс. тенге.

"Здесь разбег достаточно большой. Это можно объяснить. Те населенные пункты, которые находятся в пределах досягаемости самого разреза, недалеко расположены, они приобретают напрямую у разреза, самовывозом. Оттого и цены – 8 тыс. тенге. Однако у нас есть отдаленные регионы, которые достаточно далеко расположены от угольных разрезов, плюс в этих регионах еще может и не быть железнодорожного тупика. Здесь уже наблюдаются другие факторы, и на стоимость может повлиять и стоимость дизельного топлива", – пояснил Турар Жолмагамбетов.

По его словам, министерство вместе с акиматами и КТЖ, а также угольными предприятиями ведет мониторинг обеспечения углем регионов – ведется работа по накоплению запасов, контролируется подача заявок в угольные операторы, КТЖ.

7 июня 2024 года на V Форуме угольной промышленности Казахстана глава АО НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев озвучил, сколько запасов угля еще есть в стране.