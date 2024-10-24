Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на уголь в 2025 году

Заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК 24 октября 2024 года рассказал, могут ли вырасти цены на твердое топливо в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Вопрос этот подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько возможен рост цен на уголь и как планируется сдерживать стоимость на твердое топливо для социально уязвимых слоев населения.

В ответ Турар Жолмагамбетов напомнил, что цены на уголь государством не регулируются.

"Стоимость угля для населения сегодня отличается. К примеру, самый популярный уголь марки "Шубарколь комир" на 25-30% стоит дешевле, нежели для коммерческих субъектов. Это инициатива наших недропользователей по просьбе нашего министерства. Если мы говорим о стоимости на разрезе, то уголь этой марки стоит 9 тыс. тенге, "Каражыра" чуть дешевле, "Майкуба" – 7 800 тенге. Если сравнивать с мировыми ценами, то европейский уголь CIF ARA стоит порядка 100-110 долларов, то есть наш уголь в четыре раза дешевле. Уголь у соседей – в Узбекистане, Кыргызстане, России – относительно дороже. Поэтому могу сказать, что у нас комфортные цены коммунально-бытового угля", – заявил он.

По его словам, на местах акиматы контролируют, чтобы не было существенных надбавок.

"Стоимость угля зависит от расположения тупиков, то есть чем дальше от разреза, накладываются цены на логистику – сегодня коридор до 27-28 тыс. тенге. То есть где нет тупика, там дополнительно услуги камазистов накладываются. За ценами мы бдим, пока такие цены. В следующем году цену будут, я думаю, что в коридорах индексации инфляции. Это затраты на сами работы, на дизтопливо и доход шахтеров, которые там трудятся", – пояснил он.

7 июня 2024 года на V Форуме угольной промышленности Казахстана глава АО НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев озвучил, сколько запасов угля еще есть в стране.