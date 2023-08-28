Как сильно подорожает уголь в Казахстане

Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК сообщил о росте цен на уголь в нынешнем отопительном сезоне, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Турар Жолмагамбетов заявил, что цены на уголь не менялись в Казахстане последние три года. В этом году они вырастут в среднем на 15%.

"Цены на уголь составят: одна тонна самого востребованного среди населения угля "Шубаркуль" в разрезе стоит 7570 тенге, "Шубаркуль премиум" – 9 тысяч тенге, "Каражыра" – 9 тысяч тенге, тонна Майкубенского угля – 6700 тенге. По сравнению с прошлым годом цены в среднем выросли на 15%, где-то на 7-10%. В зависимости от дальности пунктов: чем дальше от угольного разреза, тем выше цена, и там, где нет железнодорожных путей, и уголь дополнительно "Камазом" доставляется, она может дойти до 25 тысяч тенге. В самом разрезе цены невысокие", – сказал спикер.

Рост цен представитель МИИР объяснил инфляционными процессами. При этом спикер отметил, что уголь в Казахстане по сравнению с другими странами обходится намного дешевле.



Турар Жолмагамбетов отметил, что стоимость социального угля в Казахстане – одна из самых низких. Такой же коммунально-бытовой уголь в России в переводе на тенге стоит 35 тысяч, в Узбекистане – до 50-60 тысяч, в Кыргызстане – 45-50 тысяч.

"Действительно, у нас рост цен есть, но по сравнению с соседними странами мы являемся одними из самых доступных по социальному углю среди соседей", – подчеркнул Турар Жолмагамбетов.

В прошлом году на разрезе Шубарколь цена угля составляла 6224 тенге.



18 августа сообщалось, что астанчанам на отопительный сезон потребуется 500 тысяч тонн угля.

