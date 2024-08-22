В Шымкенте прошла экоакция в рамках программы "Таза Қазақстан"

Шымкент объединился для экологических перемен: серия акций по очистке города завершилась с большим успехом.

Шымкент вновь стал центром масштабных экологических мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение осведомленности населения о важности её защиты. В рамках программы "Таза Казахстан" в пяти районах города прошли акции по уборке и благоустройству, собравшие волонтеров, молодежные отряды "Жасыл ел" и активных жителей.



Одной из первых стартовала акция "Чистый двор" в Абайском районе. Жители микрорайонов "Кербұлақ" и "Шымсити" совместно с представителями аппарата акима района провели уборку территории домов №1-37 и прилегающих участков. Мероприятие началось в 09:00 и прошло под девизом создания чистой и уютной городской среды.

Фото: акимат города Шымкент

Особое внимание привлекла акция "Чистый берег" в Аль-Фарабийском районе, где молодежь и жители микрорайона Қарасу привели в порядок территорию реки "Қошқар ата". Кроме уборки, участники провели экопросветительские беседы с детьми и взрослыми, акцентируя внимание на проблемах экологии. В мероприятии приняли участие 380 человек.



В Енбекшинском районе состоялась акция "Чистая улица", в ходе которой были очищены территории микрорайона "Бакалейторг" и жилого массива "Бадам". Ветераны труда и пенсионеры активно поддержали инициативу, передавая молодежи свои знания и подчеркивая важность экологического воспитания.



Председатель совета ветеранов района Туран Адильбек Сатыбалди отметил: "Чистота – это проявление внутренней культуры и человечности. Мы должны привыкнуть заботиться не только о чистоте своего дома, но и о чистоте города и нашей земли. Радует, что молодежь активно поддерживает программу "Таза Қазақстан", инициированную главой государства".

Фото: акимат города Шымкент

Акция "Чистая улица" также прошла в Картауском районе, где местные жители, волонтеры и молодежь сосредоточили усилия на уборке микрорайонов "Қайтпас" и "Шапағат". Завершилась серия мероприятий акцией "Чистый двор" в районе Тұран, где участники очистили территории 8 микрорайона и микрорайона "Самал-1".



"Наш город нуждается в таких мероприятиях, чтобы не только решать текущие экологические проблемы, но и воспитывать новое поколение, которое будет заботиться о нашей планете", – отметил координатор штаба "Жасыл ел" по Каратаускому району Нурлыислам Куаныш.



Участники акций, а их в этот день было не менее 1200, выразили надежду, что такие мероприятия станут регулярными, а стремление к чистоте и порядку – неотъемлемой частью жизни шымкентцев.