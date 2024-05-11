Население Акмолинской области принимает активное участие в неделе "Мөлдір бұлақ" экоакции "Таза Қазақстан"

11 мая в рамках декады "Мөлдір бұлақ" республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" жители сел и ауылов после долгой зимы вышли на очистку побережья рек, озер и родниковых источников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Акмолинская область богата живописными озерами, реками, сохранившими свою историю в народных преданиях и воспетых акынами и писателями.

Особенно интенсивно работа проводилась на территории Бурабайского, Атбасарского, Аршалынского, Ерейментауского, Коргалжынского, Зерендинского районов и города Кокшетау, богатых естественными водоемами.

Фото: УВП Акмолинской области

К примеру, в селе Новосельское Атбасарского района прошел субботник у водоема реки Жыланды. Жители и активная молодежь Сергеевского сельского округа очистили от мусора берег реки Ишим. Далее экологическая акция продолжилась в селе Бастау.

Фото: УВП Акмолинской области

В селах Новомарковка, Койтас, Бестогай, Олжабай батыр, Акмырза Ерейментауского района также прошли акции по очистке береговой линии рек Өлеңті и Карибай.

Фото: УВП Акмолинской области

В Аршалынском района прошла массовая уборка прибрежных участков реки Есиль, берегов озер малая и большая Сараба, окрестностей озера Анарколь. На участие в экологической акции отозвалось более 1 500 аршалынцев. Совместными усилиями жителей было очищено 22,5 км береговой линии и вывезено порядка 63 тонн мусора.

Фото: УВП Акмолинской области

Самая масштабная экологическая акция в рамках недели "Мөлдір бұлақ" прошла в "Казахстанской жемчужине" – в Бурабае.

Как отметил аким Бурабайского района Арай Садыков, в рамках акции приняли участие жители поселка Бурабай, волонтеры, лидеры молодежных организаций, медицинских и образовательных учреждений, государственные служащие, а также ветераны спорта и творческой интеллигенции – в общей сложности порядка 3 тысяч человек.

"Как регион, который принимает более миллиона туристов в год, мы всегда уделяем особое внимание вопросу чистоты. С начала экологической акции "Таза Қазақстан" собрано более 12 тысяч тонн мусора. Сегодня мы очистим территорию озер, расположенных в поселке Бурабай и в городе Щучинск", – уточнил Арай Садыков.

К слову, по области в эти дни запланировано порядка 300 экологических мероприятий с участием около 250 тыс. человек.