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Глава Фонда медстрахования объяснил долг почти в 200 млрд тенге перед медучреждениями

Тенге, долг, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 13:15 Фото: Zakon.kz
Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Абулхаир Скаков 22 августа 2024 года на брифинге ответил, почему с такой задержкой идет финансирование медицинских учреждений и когда будет погашен долг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, около 200 млрд тенге в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) должен фонд медучреждениям Казахстана.

"Действительно, была большая проблема, и мы это признаем. С начала года у нас не было информационных систем для проведения оплаты. Мы ее запустили сейчас, все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема – отсутствие достаточности средств по линии ГОБМП. До конца этой недели закрываем свои обязательства. При поступлении средств из республиканского бюджета мы будем нагонять все последующие месяцы в сентябре. Это июнь, июль и будем дальше нагонять", – сказал Абулхаир Скаков.

Он считает, что в ближайшие 1,5-2 месяца максимально сократится этот разрыв задолженности перед медорганизациями.

22 июля 2024 года были выявлены миллиардные нарушения по итогам госаудита системы ОСМС.

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