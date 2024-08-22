Глава Фонда медстрахования объяснил долг почти в 200 млрд тенге перед медучреждениями
Фото: Zakon.kz
Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Абулхаир Скаков 22 августа 2024 года на брифинге ответил, почему с такой задержкой идет финансирование медицинских учреждений и когда будет погашен долг, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам спикера, около 200 млрд тенге в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) должен фонд медучреждениям Казахстана.
"Действительно, была большая проблема, и мы это признаем. С начала года у нас не было информационных систем для проведения оплаты. Мы ее запустили сейчас, все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема – отсутствие достаточности средств по линии ГОБМП. До конца этой недели закрываем свои обязательства. При поступлении средств из республиканского бюджета мы будем нагонять все последующие месяцы в сентябре. Это июнь, июль и будем дальше нагонять", – сказал Абулхаир Скаков.
Он считает, что в ближайшие 1,5-2 месяца максимально сократится этот разрыв задолженности перед медорганизациями.
22 июля 2024 года были выявлены миллиардные нарушения по итогам госаудита системы ОСМС.
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