Глава Фонда медстрахования объяснил долг почти в 200 млрд тенге перед медучреждениями

Фото: Zakon.kz

Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Абулхаир Скаков 22 августа 2024 года на брифинге ответил, почему с такой задержкой идет финансирование медицинских учреждений и когда будет погашен долг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, около 200 млрд тенге в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) должен фонд медучреждениям Казахстана. "Действительно, была большая проблема, и мы это признаем. С начала года у нас не было информационных систем для проведения оплаты. Мы ее запустили сейчас, все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема – отсутствие достаточности средств по линии ГОБМП. До конца этой недели закрываем свои обязательства. При поступлении средств из республиканского бюджета мы будем нагонять все последующие месяцы в сентябре. Это июнь, июль и будем дальше нагонять", – сказал Абулхаир Скаков. Он считает, что в ближайшие 1,5-2 месяца максимально сократится этот разрыв задолженности перед медорганизациями. 22 июля 2024 года были выявлены миллиардные нарушения по итогам госаудита системы ОСМС. Читайте также Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС Глава Фонда медстрахования о приписках: Должен быть контроль со стороны пациентов Грозит ли Казахстану дефицит угля

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