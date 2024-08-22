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Глава Фонда медстрахования о приписках: Должен быть контроль со стороны пациентов

ОСМС , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 14:19 Фото: pixabay
Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Абулхаир Скаков 22 августа 2024 года на брифинге сообщил, что в следующем году может существенно уменьшиться количество приписок в медучреждениях. Сейчас в плотном режиме тестируется ряд проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что проблема с приписками есть, но она не повсеместная.

"Мы выявляем их ежегодно. У нас есть система проведения мониторинга, экспертизы каждого случая. Видим, что из 400 млн услуг, которые оказаны за пять месяцев 2024 года, 66 тыс. это фактически не оказанные услуги. Поэтому мы эту работу ведем. И для этого все-таки должен быть более глубокий уровень цифровизации", – сказал глава ФСМС.

По его мнению, еще должен быть контроль со стороны пациента, поскольку лучше него никто не знает, как и в каком количестве оказывалась медуслуга.

"Поэтому сейчас идут пилотные проекты. Думаю, что в следующем году мы сможем получить первые результаты. Есть биометрия, FaceID и другие вещи. Но это не одномоментно. Сразу все население, конечно, будет сложно привлечь. Но определенную часть людей можно идентифицировать при получении лекарственных средств. Таким образом, эти цифровые девайсы могут быть использованы. При таком тройном уровне (защиты. – Прим. ред.), когда цифровые решения и сами пациенты будут давать оценку, будет существенный эффект по снижению приписок", – озвучил Абулхаир Скаков.

15 июля Высшая аудиторская палата РК (ВАП) провела аудит эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения населения лекарствами и медизделиями. По результатам выявлены нарушения на миллиардные суммы.

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