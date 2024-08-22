4 млрд тенге штрафами принесли грузовики в бюджет Астаны

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Руководитель управления транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Асхат Карагойшин на заседании столичного маслихата 22 августа 2024 года рассказал, почему приходят в негодность дороги в Астане, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что ежегодное расширение площади застройки столицы увеличивает масштабы использования грузового транспорта. "Сняли видео во всех въездных группах города, машины 60-100 тонн заезжают. Эту нагрузку никакая дорога не выдерживает. "КазАвтоЖол" объездную дорогу сделали перед саммитом ШОС, и уже сейчас некоторые участки переделывают", – заявил он. По словам спикера, на сегодня в пробном режиме работают весы на шоссе Коргалжын. "Одни весы собрали за месяц 4 млрд тенге (в виде штрафа. – Прим. ред.)", – отметил спикер. 9 июля 2024 года министр транспорта Марат Карабаев объяснил планы по введению ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам Казахстана.

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