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4 млрд тенге штрафами принесли грузовики в бюджет Астаны

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 15:08 Фото: unsplash
Руководитель управления транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Асхат Карагойшин на заседании столичного маслихата 22 августа 2024 года рассказал, почему приходят в негодность дороги в Астане, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что ежегодное расширение площади застройки столицы  увеличивает масштабы использования грузового транспорта.

"Сняли видео во всех въездных группах города, машины 60-100 тонн заезжают. Эту нагрузку никакая дорога не выдерживает. "КазАвтоЖол" объездную дорогу сделали перед саммитом ШОС, и уже сейчас некоторые участки переделывают", – заявил он.

По словам спикера, на сегодня в пробном режиме работают весы на шоссе Коргалжын.

"Одни весы собрали за месяц 4 млрд тенге (в виде штрафа. – Прим. ред.)", – отметил спикер.

9 июля 2024 года министр транспорта Марат Карабаев объяснил планы по введению ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам Казахстана.

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