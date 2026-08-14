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Общество

Маршруты семи автобусов предлагают изменить в Астане

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 12:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Асхат Карагойшин на заседании маслихата 14 августа 2026 года рассказал, как планируется развить общественный транспорт столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Карагойшин предложил депутатам изменить в Астане схему движения семи маршрутов по запросу населения.

Это, как уточнил спикер, такие маршруты, как:

  • № 67 ЖМ "Пригородный – мечеть Ырыскельди Кажа";
  • № 74 "Пр. Улы-Дала – ЖМ "Юго-Восток";
  • № 76 "Рынок Алай – ЖМ Железнодорожный";
  • № 83 – "ЖМ Ондирис – ЖД вокзал";
  • № 506 – "Улица Жансугурова – КГ Family Village";
  • № 507 – "Жд вокзал Нурлы жол – ЖК Жагалау-4";
  • № 508 – "Жд вокзал Нурлы жол – Управление материально-техническим обеспечением".

По словам Карагойшина, новые маршруты будут очень востребованы среди населения. Планируется, как добавил спикер, что в день они будут перевозить до 30 тыс. человек.

10 августа 2026 года акимат Астаны принял постановление, которым транзитным большегрузам запретили въезд в город.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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