Маршруты семи автобусов предлагают изменить в Астане

Руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Асхат Карагойшин на заседании маслихата 14 августа 2026 года рассказал, как планируется развить общественный транспорт столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Карагойшин предложил депутатам изменить в Астане схему движения семи маршрутов по запросу населения.

Это, как уточнил спикер, такие маршруты, как:

№ 67 ЖМ "Пригородный – мечеть Ырыскельди Кажа";

№ 74 "Пр. Улы-Дала – ЖМ "Юго-Восток";

№ 76 "Рынок Алай – ЖМ Железнодорожный";

№ 83 – "ЖМ Ондирис – ЖД вокзал";

№ 506 – "Улица Жансугурова – КГ Family Village";

№ 507 – "Жд вокзал Нурлы жол – ЖК Жагалау-4";

№ 508 – "Жд вокзал Нурлы жол – Управление материально-техническим обеспечением".

По словам Карагойшина, новые маршруты будут очень востребованы среди населения. Планируется, как добавил спикер, что в день они будут перевозить до 30 тыс. человек.

10 августа 2026 года акимат Астаны принял постановление, которым транзитным большегрузам запретили въезд в город.