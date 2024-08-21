Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в Алматы: одного из подсудимых оправдали и освободили в зале суда

суд, Алматы, судебное заседание, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 19:34 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 21 августа 2024 года, закончился судебный процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает Zakon.kz.

Бакитжана Акишева признали виновным в превышении мер необходимой обороны и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Даурена Искакова, которого обвиняли в недонесении о преступлении, освободили в зале суда.

суд, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 19:34

Фото: Zakon.kz

В ходе прений прокурор просил признать Акишева виновным по статье 99 части 1 УК РК "Убийство" и просил назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Однако суд учел все обстоятельства дела и переквалифицировал дело на статью 102 УК РК "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", как и требовала его защита.

"Исходя из показаний свидетелей, подсудимых, а также экспертизы топора и двери, было установлено, что погибший нарушал общественный порядок. вооружившись опасным предметом, он совершал хулиганские действия. Бакитжан Акишев не имел умысла убивать Туребаева. Он находился в состоянии обороны, которую превысил. Сторона обвинения представила подсудимых как лиц, совершивших умышленное убийство, и действовала с обвинительным уклоном", – пояснил судья Мартпек Какимжанов.

Искакова обвинение просило признать виновным по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении" и требовало для него наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

"Исходя из того, что суд установил, что не было преднамеренного убийства, Искаков подлежит оправданию и освобождению в зале суда", – объяснил судья.

Фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев был застрелен в хостеле, где он проживал, в ночь на 19 июля 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Одного из них задержали в Бишкеке.

Читайте также

Убийство фитнес-тренера в Алматы, суд
Убийство фитнес-тренера в Алматы: подсудимым дали последнее слово
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго
Казахстанцу продали билет на поезд из Алматы в Астану вдвое дороже
Групповая драка, подростки, нож, полиция, Сатпаев
Поножовщина произошла во время групповой драки подростков в Сатпаеве
Николай Ежелев, Андрей Дюсупов
Алматы 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится &quot;жить по-новому&quot;
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится "жить по-новому"
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: