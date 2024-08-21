Приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в Алматы: одного из подсудимых оправдали и освободили в зале суда

Сегодня, 21 августа 2024 года, закончился судебный процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает Zakon.kz.

Бакитжана Акишева признали виновным в превышении мер необходимой обороны и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Даурена Искакова, которого обвиняли в недонесении о преступлении, освободили в зале суда.

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В ходе прений прокурор просил признать Акишева виновным по статье 99 части 1 УК РК "Убийство" и просил назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Однако суд учел все обстоятельства дела и переквалифицировал дело на статью 102 УК РК "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", как и требовала его защита.

"Исходя из показаний свидетелей, подсудимых, а также экспертизы топора и двери, было установлено, что погибший нарушал общественный порядок. вооружившись опасным предметом, он совершал хулиганские действия. Бакитжан Акишев не имел умысла убивать Туребаева. Он находился в состоянии обороны, которую превысил. Сторона обвинения представила подсудимых как лиц, совершивших умышленное убийство, и действовала с обвинительным уклоном", – пояснил судья Мартпек Какимжанов.

Искакова обвинение просило признать виновным по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении" и требовало для него наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

"Исходя из того, что суд установил, что не было преднамеренного убийства, Искаков подлежит оправданию и освобождению в зале суда", – объяснил судья.

Фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев был застрелен в хостеле, где он проживал, в ночь на 19 июля 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Одного из них задержали в Бишкеке.