Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кто заменит в НОК Жанар Утешеву: появилась предварительная информация

НОК, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 23:50 Фото: Facebook/olympic_kz
Ночью 22 августа появилась информация о возможном претенденте на высокую должность в НОК, сообщает Zakon.kz.

По данным Meta Ratings, новым генеральным секретарем Национального олимпийского комитета РК будет назначен спортивный функционер Алимжан Акаев. По уставу НОК, генеральный секретарь – это выборная должность, поэтому кандидатуру Акаева должна утвердить генеральная ассамблея, когда голосуют президенты всех национальных федераций по олимпийским видам спорта.

27 августа Акаеву исполнится 39 лет. В НОК он работает с 2015 года и занимал следующие должности:

  • координатор по международным связям;
  • директор департамента международных отношений;
  • советник по международным вопросам.

21 августа Головкин подписал приказ об увольнении генсека Жанар Утешевой и вынес вопрос об ее исключении на генеральной ассамблеи "в связи с утратой доверия".

Читайте также

Более тысячи бродячих собак усыпили с начала года в ЗКО
Более тысячи бродячих собак усыпили в Западном Казахстане
Сколько стоит уголь в Астане и где его можно купить
Сколько стоит уголь в Астане и где его можно купить
Утонул подросток, Атырау, река, полиция
В Атырау утонул подросток: полиция допрашивает его друзей
Алия Абди
НОК РК Национальный олимпийский комитет 2024 год Спортсмены Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди прогнозируют в Казахстане на время уборки урожая зерновых
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: