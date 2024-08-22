Кто заменит в НОК Жанар Утешеву: появилась предварительная информация

Ночью 22 августа появилась информация о возможном претенденте на высокую должность в НОК, сообщает Zakon.kz.

По данным Meta Ratings, новым генеральным секретарем Национального олимпийского комитета РК будет назначен спортивный функционер Алимжан Акаев. По уставу НОК, генеральный секретарь – это выборная должность, поэтому кандидатуру Акаева должна утвердить генеральная ассамблея, когда голосуют президенты всех национальных федераций по олимпийским видам спорта.

27 августа Акаеву исполнится 39 лет. В НОК он работает с 2015 года и занимал следующие должности:

координатор по международным связям;

директор департамента международных отношений;

советник по международным вопросам.

21 августа Головкин подписал приказ об увольнении генсека Жанар Утешевой и вынес вопрос об ее исключении на генеральной ассамблеи "в связи с утратой доверия".