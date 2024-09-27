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Головкин нашел замену Утешевой: что известно о новом генеральном секретаре НОК

Головкин нашел замену Утешевой: что известно о новом генеральном секретаре НОК, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:53 Фото: Instagram/zhanar_utesheva, Instagram/alimzhan.akayev
Сегодня, 27 сентября 2024 года, в Астане состоялась внеочередная генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза пресс-службы следует, что в заседании приняли участие президент НОК Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, а также президенты и представители 31 Национальной спортивной федерации по олимпийским видам спорта.

"Одним из рассмотренных вопросов на повестке генеральной ассамблеи стало избрание нового генерального секретаря. Геннадием Головкиным была предложена кандидатура Алимжана Акаева, которая в итоге была утверждена единогласно", – говорится в сообщении НОК РК.
Геннадий Головкин нашел замену Жанар Утешевой, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:53

Фото: olympic.kz

Президент НОКа поблагодарил всех членов генеральной ассамблеи "за оказанное доверие и поддержку" выдвинутой им кандидатуры.

"Поздравляю Алимжана Акаева с избранием. Уверен, что его многолетний опыт и знания помогут достигнуть поставленных целей и задач", – сказал Геннадий Головкин.

Также он отметил достижения спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже. Глава комитета подчеркнул, что соревновательный цикл еще продолжается, и подготовку к следующим играм, которые пройдут в Лос-Анжелесе в 2028 году, необходимо начать уже сейчас.

Геннадий Головкин нашел замену Жанар Утешевой, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:53

Фото: olympic.kz

Что известно о новом генеральном секретаре НОК

Алимжану Акаеву 27 августа текущего года исполнилось 39 лет, в НОК работает с 2015 года. Он имеет степени:

  • магистра государственного управления (Университет Дрейка, Дес Мойнес, Штат Айова, США),
  • магистра бизнес-администрирования (Университет Северной Айовы, Седар-Фоллс, Штат Айова, США),
  • диплом Государственного управления во внешнеполитической деятельности (Дипломатическая Академия МИД России, Москва, РФ).

"Алимжан Акаев в течение семи лет возглавлял Департамент международных отношений Национального олимпийского комитета Казахстана, где представлял интересы НОК РК на международных форумах и конференциях, способствуя развитию международных спортивных связей и укреплению репутации Казахстана на мировой спортивной арене", – проинформировали в пресс-службе нацкомитета.

С февраля 2024 года по сегодняшний день Алимжан Акаев занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.

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21 августа 2024 года, в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина, были отозваны полномочия генсекретаря НОК РК Жанар Утешевой, "предоставленные на основании доверенности". Комментируя свое увольнение, Утешева подчеркнула, что в информации, предоставленной нацкомитетом, "много пробелов", которые со временем экс-генсек пообещала заполнить. До этого момента Жанар отказалась что-либо комментировать, добавив: "Должен же хоть кто-то совершить мужской поступок". Позднее стало известно, что Алимжан Акаев заменит Жанар Утешеву в НОК.

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