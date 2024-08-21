Утешева об "утрате доверия" у Головкина: Хоть кто-то должен совершить мужской поступок

Бывший генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Жанар Утешева 21 августа 2024 года прокомментировала заявление НОК, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что полномочия генсекретаря НОК РК Жанар Утешевой, "предоставленные на основании доверенности", отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина. Кроме того, как следовало из заявления комитета, на рассмотрение членов генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Жанар Утешевой из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря "в связи с утратой доверия".

"Много звонков от друзей, у кого я еще "не утратила доверия". У меня все хорошо, всем большой рахмет. Касательно информации скажу одно, в предоставленном виде много пробелов – их мы заполним со временем. До этого момента комментировать пока ничего не буду – должен же хоть кто-то совершить мужской поступок", – написала экс-генсек НОК РК в Instagram.

Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана 26 февраля 2024 года. На этом посту именитый боксер сменил Тимура Кулибаева, который принял решение о досрочном прекращении полномочий на посту президента НОК РК. Тогда же генеральным секретарем комитета была избрана Жанар Утешева.