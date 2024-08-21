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В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК

В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:46 Фото: Instagram/zhanar_utesheva
Официальное заявление касательно полномочий генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана Жанар Утешевой 21 августа 2024 года распространила пресс-служба НОК, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина.

"Кроме того, на рассмотрение членов генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия".Пресс-служба НОК РК

Жанар Утешева окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Журналистика".

Трудовую деятельность в спортивной сфере начала в качестве пресс-секретаря Управления спорта Астаны в 2009 году. В 2013 году стала PR-консультантом, менеджером Геннадия Головкина. В 2015-2016 годах работала руководителем пресс-службы аппарата акима Астаны, пресс-секретарем акима Астана, в 2016-2022 годах – руководителем Департамента по коммуникациям Национального олимпийского комитета РК, с 2022 по 2023 год – генеральным директором частной коммуникационной компании. Должность генерального секретаря НОК РК занимала с 26 февраля 2024 года.

Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана 26 февраля 2024 года. На этом посту именитый боксер сменил Тимура Кулибаева, который принял решение о досрочном прекращении полномочий на посту президента НОК РК.

Тогда же генеральным секретарем комитета была избрана Жанар Утешева.

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