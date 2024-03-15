Устранить хамство на дорогах Казахстана призвал президент

Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае 15 марта указал на повсеместное хамство на дорогах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на важность сохранения закона и порядка.

"Одним из наглядных показателей уровня правовой культуры является практика вождения автомобилей нашими гражданами. За массовое нарушение правил дорожного движения и повсеместное хамство на дорогах мы ежегодно расплачиваемся очень дорогой ценой – жизнями и здоровьем тысяч людей, детей. Это трагедия не только для отдельных семей, но и для всей нашей страны. Порядок есть там, где есть дисциплина", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что порядок в стране начинается с каждого из нас.

"Еще одна наша основополагающая ценность – закон и порядок. "Перед законом все равны" – этот принцип для нас непоколебим. Каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса. Закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, в том числе в социальных сетях. Любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться. Мы будем неизменно следовать принципу: "созидательному плюрализму – полновесное да, разрушительному радикализму – решительное нет", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что в Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.