Риск паводков: казахстанцам открыли доступ к важному инструменту

РГП "Казгидромет" 22 августа 2024 года открыл доступ к интерактивной карте "Гидрологический мониторинг", которая предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что данные в раздел поступают с гидрологической сети РГП "Казгидромет", которая включает в себя 377 пунктов наблюдений, в том числе: 329 речных, 38 озерных и 10 морских постов и станций.

Как подчеркнули в гидрометцентре, помимо информации о мониторинге, карта включает в себя модули:

"Предикторы паводков", который является важным инструментом, позволяющим оценить и спрогнозировать риск паводков. Модуль состоит из трех разделов, каждый из которых предоставляет необходимые цифры для анализа и прогноза паводков, а также значения этих параметров за прошедший год и их нормативные данные.

"Гидрологические прогнозы", где на карте отображаются прогнозируемые объемы половодья для равнинных рек и ожидаемые средние расходы воды на вегетационный период для горных рек и их нормы.

"Таблица с данными обновляется ежедневно в 12:00 местного времени".РГП "Казгидромет"

Для удобства пользователей интерактивная карта будет дополняться и изменяться.

Фото: ecodata.kz

Также в гидрометцентре уточнили, что при нажатии на любой гидрологический пост на карте появляется таблица с информацией:

Название гидрологического поста. Опасный уровень воды в сантиметрах. Фактический уровень воды в сантиметрах. Температура воды. Фактический расход воды в кубических метрах в секунду (куб. м/с).

Рекомендации РГП "Казгидромет" по использованию интерактивной карты

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