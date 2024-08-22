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Законодательство РК

В Минобороны сделали заявление о травмированном в армии срочнике

В армии травмировали срочника, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 04:02 Фото: pixabay
В Министерстве обороны страны прокомментировали ситуацию о травмированном срочнике, получившем инвалидность, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК.

"Информируем, что, кроме подразделений Вооруженных сил, военнослужащими по призыву комплектуются Пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах", – заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей командиров.

Молодому человеку готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что бездомного осудили на 25 лет за покушение и двойное убийство в Шымкенте.

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