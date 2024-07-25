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Скончались еще двое пострадавших на заводе ферросплавов в Караганде

Скончались еще двое пострадавших на заводе ферросплавов в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 09:20 Фото: pxhere
Ночью в больнице скончались еще двое пострадавших при несчастном случае на ферросплавном заводе в Караганде, сообщает Zakon.kz.

В сообщении компании YDD Corporation говорится, что, к глубокому сожалению, сегодня в больнице скончались их коллеги – механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген Елеуович.

"Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней", – сообщили врачи.

Ранее стало известно о смерти технолога Казкен Ерулан Кайырбекулы.

"Приносим искренние соболезнования семьям и близким", – говорится в сообщении компании YDD Corporation.

Два дня назад от ожогов 85% тела скончался начальник печи Карагандинского завода ферросплавов 30-летний Музафар Исмайлов.

Компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников.

20 июля 2024 года в печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, травмы различной степени тяжести получили восемь работников ферросплавного завода.

Для оказания помощи пострадавшим привлекли иностранных специалистов.

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