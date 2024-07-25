Скончались еще двое пострадавших на заводе ферросплавов в Караганде
В сообщении компании YDD Corporation говорится, что, к глубокому сожалению, сегодня в больнице скончались их коллеги – механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген Елеуович.
"Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней", – сообщили врачи.
Ранее стало известно о смерти технолога Казкен Ерулан Кайырбекулы.
"Приносим искренние соболезнования семьям и близким", – говорится в сообщении компании YDD Corporation.
Два дня назад от ожогов 85% тела скончался начальник печи Карагандинского завода ферросплавов 30-летний Музафар Исмайлов.
Компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников.
20 июля 2024 года в печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, травмы различной степени тяжести получили восемь работников ферросплавного завода.
Для оказания помощи пострадавшим привлекли иностранных специалистов.