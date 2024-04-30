К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414

Фото: pexels

Казахстанцам на телефоны приходят сообщения с номера 1414. В соцсетях при этом появились предупреждения, что их нельзя открывать: якобы это делают мошенники после взлома сайтов центров обслуживания населения, сообщает Zakon.kz.

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