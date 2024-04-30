К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
Фото: pexels
Казахстанцам на телефоны приходят сообщения с номера 1414. В соцсетях при этом появились предупреждения, что их нельзя открывать: якобы это делают мошенники после взлома сайтов центров обслуживания населения, сообщает Zakon.kz.
Однако это не так. Рассылка не является фейковой.
"Уважаемые пользователи! Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile. Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях", – обратились в eGov к казахстанцам.
Отмечается, что можно перейти по указанной в рассылке ссылке и установить мобильное приложение eGov mobile.
13 апреля сообщалось о том, что мошенники рассылают сообщения от имени Антикора.
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