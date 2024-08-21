Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции учителей 21 августа 2024 года рассказал, могут ли перенести начало учебного года на понедельник, 2 сентября, сообщает Zakon.kz.

Подняли этот вопрос журналисты. Мотивировали они это тем, что в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье.

"Нет, не будет переноса. Приказ уже вышел и вы можете увидеть – все каникулы, на местах и завершение учебного года также остается без изменений", – сказал Гани Бейсембаев.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что можно дарить учителям на 1 сентября.

Отметим, 24 июня 2024 года стало известно, что школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы в связи с проведением V Всемирных игр кочевников. Через месяц министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что проведение Игр не отразится на студентах. Затем, 31 июля, в столичном акимате заявили, что учебный год и для школьников, и для студентов "начнется в штатном режиме – с 1 сентября".