Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьные линейки в Алматы перенесли на 2 сентября

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы 1 сентября 2024 года для школьников объявили выходным днем, а линейки пройдут в понедельник, 2 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа, на брифинге в РСК.

"1 сентября у нас выпал действительно на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", – заявила заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

В свою очередь замруководителя городского управления образования Айдын Сайлаубай добавил, что линейки для школьников пройдут 2 сентября.

"У нас планируется сейчас с Управлением образования, что 1 сентября – выходной, 2 сентября утром будет линейка 10-15-минутная. И потом, 2 сентября, хотел бы обратить внимание, что первоклассников по традиции будем провожать в первый класс. Линейка будет недолгая, минут 10-15 во всех школах Алматы", – уточнил он.

21 августа 2024 года у министра просвещения Казахстана Гани Бейсембаева спросили, могут ли перенести начало учебного года на понедельник, 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Глава Минпросвещения ответил: "Нет, не будет переноса".

Читайте также

Госуслуги
Еще 12 видов госуслуг полностью переведут в электронный формат
В Алматы в школы пойдут более 28 тысяч первоклассников
В Алматы в школы пойдут более 28 тысяч первоклассников
Динара Халдарова
Образование Алматы акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: