Школьные линейки в Алматы перенесли на 2 сентября

В Алматы 1 сентября 2024 года для школьников объявили выходным днем, а линейки пройдут в понедельник, 2 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа, на брифинге в РСК.

"1 сентября у нас выпал действительно на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", – заявила заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

В свою очередь замруководителя городского управления образования Айдын Сайлаубай добавил, что линейки для школьников пройдут 2 сентября.

"У нас планируется сейчас с Управлением образования, что 1 сентября – выходной, 2 сентября утром будет линейка 10-15-минутная. И потом, 2 сентября, хотел бы обратить внимание, что первоклассников по традиции будем провожать в первый класс. Линейка будет недолгая, минут 10-15 во всех школах Алматы", – уточнил он.

21 августа 2024 года у министра просвещения Казахстана Гани Бейсембаева спросили, могут ли перенести начало учебного года на понедельник, 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Глава Минпросвещения ответил: "Нет, не будет переноса".