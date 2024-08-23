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В Алматы продолжается реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции"

В Алматы продолжается реализация программы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:22 Фото: Даурен Исаев
На брифинге РСК Алматы выступили руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асель Буденеева, руководитель Управления занятости и соцпрограмм Бауыржан Жаубасов и заместитель руководителя Управления энергетики и водоснабжения Нурбакыт Серикбай.

Изменения происходят в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" и связаны с высоким уровнем износа сетей и основного оборудования и необходимостью модернизации инженерной инфраструктуры.

"Основаниями для изменения тарифа являются изменение стоимости стратегических товаров, утвержденной инвестиционной программой, а также среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности. Кроме того, учитывается передача на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг", – сказала Асель Буденеева.
В Алматы продолжается реализация программы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:22

Фото: Даурен Исаев

Согласно проектам заявок, тарифы субъектов по сферам на 2024 год составят:

  • Водоснабжение: среднеотпускной – 122,38 тенге/м³ (рост на 23%), для населения – 98,97 тенге/м³ (рост на 82,53%).
  • Водоотведение: среднеотпускной – 80,41 тенге/м³ (рост на 50,95%), для населения – 80,03 тенге/м³ (рост на 173,78%).
  • Передача, распределение и снабжение тепловой энергией: средний тариф – 10 892,83 тенге/Гкал (рост на 12%), для населения – 8 058,32 тенге/Гкал (рост на 12%).
  • Горячее водоснабжение: в отопительный период – 575,09 тенге/м³ (рост на 10,5%), в межотопительный период – 529,96 тенге/м³ (рост на 10,4%).

По результатам анализа на 2024 год приняты решения по следующим субъектам:

  • АО "Алатау Жарык Компаниясы": тариф на услуги передачи электрической энергии увеличен с 8,87 до 11,4 тенге/кВт•ч (рост на 2,53 тенге).
  • ГКП на ПХВ "Алматы Су": среднеотпускной тариф на водоснабжение увеличен с 99,41 до 107,05 тенге (рост на 11,78 тенге), для населения – с 54,22 до 66,00 тенге/м³.
  • Для прочих потребителей тариф вырос до 339,28 тенге/м³ (рост на 20%).
  • Для бюджетных организаций – до 201,82 тенге/м³ (рост на 11%).
В Алматы продолжается реализация программы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:22

Фото: Даурен Исаев

Тариф на водоотведение увеличен на 5 тенге: с 53,27 до 58,13 тенге/м³ (рост на 9%). Тариф для населения вырос на 4 тенге: с 29,23 до 33,16 тенге/м³ (рост на 13,4%), для прочих потребителей – до 150,71 тенге/м³ (рост на 25,1%), для бюджетных организаций – до 103,05 тенге/м³ (рост на 29,2%).

Как сообщил заместитель руководителя Управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай, в 2025 году в Алматы планируется обновить минимум 104 км сетей водоснабжения, 73 км сетей водоотведения, 39 км теплоснабжения и 120 км электроснабжения. Это позволит ежегодно снижать уровень изношенности водоснабжения и теплоснабжения на 3%, а остальных инженерных сетей – на 1,2%.

"Сегодня ремонтные работы проводятся в объеме, предусмотренном действующим тарифом. Однако текущие затраты на ремонт не позволяют достичь целей по снижению изношенности и аварийности инженерных сетей", – отметил он.
В Алматы продолжается реализация программы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:22

Фото: Даурен Исаев

Изношенность инженерных сетей в Алматы на 2024 год составляет в среднем 50%. Повышение тарифов позволит постепенно обновлять сети и оборудование, что снизит аварийность и улучшит качество предоставляемых услуг.

Акимат продолжит компенсировать повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения.

Руководитель Управления занятости и социальных программ города Бауыржан Жаубасов отметил, что с июля 2023 года по инициативе акима города был запущен проект, направленный на компенсацию подорожания услуг ЖКХ для 9 категорий граждан. За год ежемесячную социальную выплату в размере 0,8 МРП получили более 140 тыс. граждан на сумму 5,7 млрд тенге.

"В связи с предстоящим повышением цен на коммунальные услуги по поручению акима города Алматы выплаты компенсаций будут продолжены для 9 категорий граждан", – отметил Жаубасов.

Соответствующий проект решения маслихата Алматы находится на согласовании и будет внесен на утверждение в сентябре. Данные правила будут действовать до 1 апреля 2025 года.

В Алматы продолжается реализация программы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:22

Фото: Даурен Исаев

Сегодня в Алматы проживают 332 885 граждан, относящихся к указанным категориям. Для получения социальной выплаты необходимо иметь постоянную регистрацию и место жительства в Алматы, подать заявление в районные отделы занятости и социальных программ, а также предоставить удостоверение личности. Тем, кто уже оформил помощь, повторное заявление не требуется.

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