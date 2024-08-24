Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

После известного инцидента на мосту Астаны установили ограничители для авто

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 06:00 Фото: primeminister.kz
23 августа на пешеходном мосту "Атырау" столичного центрального парка появились специальные ограничители для автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Акимат района "Нура" города Астаны установил болларды, чтобы в дальнейшем пресекать передвижение на машинах по мосту. Информация об этом вышла в Instagram-строис районного акимата.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 06:00

Фото: Instagram/nura.audany

Днями ранее мужчина на спор проехал по этому мосту, после чего был задержан и получил 15 суток ареста.

Алия Абди
Астана 2024 год Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Алсу
Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: