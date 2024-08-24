После известного инцидента на мосту Астаны установили ограничители для авто
Фото: primeminister.kz
23 августа на пешеходном мосту "Атырау" столичного центрального парка появились специальные ограничители для автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Акимат района "Нура" города Астаны установил болларды, чтобы в дальнейшем пресекать передвижение на машинах по мосту. Информация об этом вышла в Instagram-строис районного акимата.
Фото: Instagram/nura.audany
Днями ранее мужчина на спор проехал по этому мосту, после чего был задержан и получил 15 суток ареста.
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