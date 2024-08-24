После известного инцидента на мосту Астаны установили ограничители для авто

23 августа на пешеходном мосту "Атырау" столичного центрального парка появились специальные ограничители для автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Акимат района "Нура" города Астаны установил болларды, чтобы в дальнейшем пресекать передвижение на машинах по мосту. Информация об этом вышла в Instagram-строис районного акимата.

Фото: Instagram/nura.audany

Днями ранее мужчина на спор проехал по этому мосту, после чего был задержан и получил 15 суток ареста.