Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции в связи с задержанием Павла Дурова

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование по данному делу, сообщает Zakon.kz.

В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

"Важно учитывать, что в ряде стран, где официально зарегистрированные независимые демократические СМИ регулярно сталкиваются с преследованиями или вовсе прекращают существование, где регулярно практикуются блокировки интернет-сайтов, Telegram, созданный Павлом Дуровым, в настоящий момент является чуть ли не единственным источником донесения до общественности объективной и достоверной информации, свободной от цензуры", – говорится в обращении.

В организации напомнили, что в 2018 году Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана именно за свою принципиальную позицию против цензуры, и его арест может негативно отразиться на свободе слова и правах человека в развивающихся странах с хрупкой демократией.

"Франция исторически является оплотом и флагманом демократии для всего свободного мира, и потому Союз журналистов Казахстана выражает надежду на объективное расследование, итогом которого будет справедливое и гуманное решение, отвечающее интересам демократии", – добавили в Союзе.

Ранее СМИ Франции сообщили, что задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту основатель Telegram Павел Дуров собирался провести в столице Франции минимум один день и поужинать в Париже.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.





