Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции в связи с задержанием Павла Дурова

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 13:44 Фото: Telegram/durov
Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование по данному делу, сообщает Zakon.kz.

В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

"Важно учитывать, что в ряде стран, где официально зарегистрированные независимые демократические СМИ регулярно сталкиваются с преследованиями или вовсе прекращают существование, где регулярно практикуются блокировки интернет-сайтов, Telegram, созданный Павлом Дуровым, в настоящий момент является чуть ли не единственным источником донесения до общественности объективной и достоверной информации, свободной от цензуры", – говорится в обращении.

В организации напомнили, что в 2018 году Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана именно за свою принципиальную позицию против цензуры, и его арест может негативно отразиться на свободе слова и правах человека в развивающихся странах с хрупкой демократией.

"Франция исторически является оплотом и флагманом демократии для всего свободного мира, и потому Союз журналистов Казахстана выражает надежду на объективное расследование, итогом которого будет справедливое и гуманное решение, отвечающее интересам демократии", – добавили в Союзе.

Ранее СМИ Франции сообщили, что задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту основатель Telegram Павел Дуров собирался провести в столице Франции минимум один день и поужинать в Париже. 

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.


Читайте также

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии
Маршруты семи автобусов временно изменили в Астане
Тенге, деньги, Казахстан, коррупция
Житель Актау получил штраф за онанизм
Животные
Орлы с перебитыми крыльями, подстреленные лебеди и раненые волки стали обитателями мини-зоопарка в Актобе
Андрей Дюсупов
СМИ Дуров Павел Казахстан Франция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арест
Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: