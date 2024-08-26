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Житель Семея предложил облагородить два городских участка

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:22 Фото: Telegram/ABAY NEWS
25 августа семейчанин обратился к городским властям с предложением обратить внимание на два проблемных места в центральной части города, сообщает Zakon.kz.

Свою просьбу он адресовал через местный Telegram-канал ABAY NEWS. Первое, что горожанин попросил взять во внимание – это заброшенная стоянка для автомобилей. С его слов, она пустует уже на протяжении восьми лет и занимает площадь, на которой могла бы разместиться добротная детская площадка.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:22

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:22

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Другой проблемный участок, на его взгляд – это зеленая зона перед торговым домом "Эльдорадо".

"Лет 15 назад она была излюбленным местом для прогулок", – вспоминает житель города Семея

Однако сейчас зеленая зона обросла мусором и сторонними растениями, а лавочки если остались, то находятся в очень плачевном состоянии.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:22

Фото: Telegram/ABAY NEWS

"Думаю, есть смысл обратить внимание на эти объекты", – завершил свое обращение неравнодушный семейчанин.

А 23 августа в Семее на острове Бейбітшілік в тестовом режиме запустили подвижной состав на детской железной дороге.

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