Житель Семея предложил облагородить два городских участка

25 августа семейчанин обратился к городским властям с предложением обратить внимание на два проблемных места в центральной части города, сообщает Zakon.kz.

Свою просьбу он адресовал через местный Telegram-канал ABAY NEWS. Первое, что горожанин попросил взять во внимание – это заброшенная стоянка для автомобилей. С его слов, она пустует уже на протяжении восьми лет и занимает площадь, на которой могла бы разместиться добротная детская площадка.

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Другой проблемный участок, на его взгляд – это зеленая зона перед торговым домом "Эльдорадо".

"Лет 15 назад она была излюбленным местом для прогулок", – вспоминает житель города Семея

Однако сейчас зеленая зона обросла мусором и сторонними растениями, а лавочки если остались, то находятся в очень плачевном состоянии.

Фото: Telegram/ABAY NEWS

"Думаю, есть смысл обратить внимание на эти объекты", – завершил свое обращение неравнодушный семейчанин.

А 23 августа в Семее на острове Бейбітшілік в тестовом режиме запустили подвижной состав на детской железной дороге.