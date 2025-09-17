Историческое событие: жители Семея впервые выберут городского акима

12 октября жители города Семей впервые в истории страны смогут самостоятельно выбрать главу областного центра, сообщает Zakon.kz.

17 сентября официально стали известны кандидаты на пост и стартовала агитационная кампания, передает "КТК". В этот же день кандидаты на пост главы областного центра получили соответствующие удостоверения. Полномочия же последнего главы Семея Талгата Муратова досрочно прекратил аким области еще в середине августа.

Со слов председателя территориальной избирательной комиссии города Семея Гульжан Куанышевой, документы подали восемь кандидатов. Трое из них не прошли проверку областного департамента Агентства по делам госслужбы, один взял самоотвод.

Таким образом всего кандидатов четверо и все – самовыдвиженцы. В их числе:

Канат Шапатов – директор КГКП "Дворец творчества детей и молодежи";

Каныш Тулеуов – руководитель КГКП "Высший колледж геодезии, картографии и строительства";

Айболат Бекжасаров – ныне безработный экс-председатель городского маслихата;

Адлет Кожанбаев – аким Кокпектинского района.

Полномочия же последнего главы Семея Талгата Муратова досрочно прекратил аким области еще в середине августа.

Сейчас в городе идет подготовка к голосованию на 128 избирательных участках. Свои голоса за нового акима имеют право отдать свыше 220 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах.