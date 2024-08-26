В Казахстане по-новому будут отслеживать развитие детей предшкольного возраста

Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста появилась в организациях образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Карта автоматизирована Министерством просвещения РК.

"Она позволяет отслеживать развитие и сформированность навыков детей", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Директор Департамента дошкольного образования Минпросвещения РК Манар Адамова отметила, что для учителей начальных классов карта станет важным инструментом в дальнейшем освоении детьми школьной программы.

По ее словам, карта переведена в цифровой формат и интегрирована с Национальной образовательной базой данных, что позволяет передавать информацию в школы и обеспечивает плавный переход между дошкольным и начальным образованием.

"Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста позволяет нам глубже понять потребности каждого ребенка и подготовить его к успешному началу обучения в школе. В карте отражаются все важные аспекты развития: физическое состояние, коммуникативные, познавательные, интеллектуальные, творческие, исследовательские и социально-эмоциональные навыки, которые формируются в процессе освоения Типовой учебной программы. Такой систематический подход обеспечивает более качественное образование и способствует успешной адаптации детей в начальной школе", – отметила Манар Адамова.

По данным Минпросвещения РК, в стране функционирует более 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых числятся около 1 млн детей двух-шести лет.

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21 августа 2024 года стало известно, что систему оценки деятельности детсадов хотят внедрить в Казахстане. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова предложила оценивать работу детсадов по индивидуальной карте развития ребенка.

"Она станет основным документом, который будет показывать динамику накопления базовых навыков ребенком, а также его эмоциональную и психологическую подготовку к школе. Далее эта карта будет передаваться в школу. Сейчас ее оставляют в детсадах. Учителя, получая эту карту, будут использовать ее для определения тактики работы с детьми, которые к ним пришли", – пояснила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, эти меры не только будут усиливать связь школ и детских садов, но также позволят дать оценку работе последних.