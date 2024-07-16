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В Казахстане разработали новую программу предшкольной подготовки

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:17 Фото: Zakon.kz
"Балақайлар мектебі" – новая программа предшкольной подготовки для будущих первоклассников в Казахстане. О ней подробно рассказали Zakon.kz 16 июля 2024 года в пресс-службе Министерства просвещения.

Согласно данным ведомства, программа организована для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников перед началом школьного обучения.

Специалисты уточнили, что "Балақайлар мектебі" разработана в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения

"Для успешной реализации программы "Балақайлар мектебі" в школах создаются благоприятные условия для обучения с учетом возрастных особенностей детей. Она рассчитана на месяц обучения. Занятия проводятся ежедневно длительностью по 30 минут с 10-минутными перерывами".директор департамента дошкольного образования Манар Адамова

Образовательный процесс, добавила Адамова, реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов.

Как отмечают в профильном ведомстве, взаимное общение в процессе краткосрочной подготовки облегчит детям адаптацию к школьному обучению, а педагогам поможет ближе узнать будущих учеников.

Днем ранее, 15 июля, стало известно, что в Казахстане создают университет водного хозяйства и ирригации. Он будет находится в Таразе. Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах.

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