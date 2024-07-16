В Казахстане разработали новую программу предшкольной подготовки
Согласно данным ведомства, программа организована для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников перед началом школьного обучения.
Специалисты уточнили, что "Балақайлар мектебі" разработана в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения
"Для успешной реализации программы "Балақайлар мектебі" в школах создаются благоприятные условия для обучения с учетом возрастных особенностей детей. Она рассчитана на месяц обучения. Занятия проводятся ежедневно длительностью по 30 минут с 10-минутными перерывами".директор департамента дошкольного образования Манар Адамова
Образовательный процесс, добавила Адамова, реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов.
Как отмечают в профильном ведомстве, взаимное общение в процессе краткосрочной подготовки облегчит детям адаптацию к школьному обучению, а педагогам поможет ближе узнать будущих учеников.
Днем ранее, 15 июля, стало известно, что в Казахстане создают университет водного хозяйства и ирригации. Он будет находится в Таразе. Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах.