Заслуженных шахтеров наградили в Караганде

В Караганде 18 шахтеров угольного департамента Qarmet получили государственные награды в преддверии профессионального праздника, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие состоялось накануне Дня шахтера в Доме культуры горняков. Государственные награды "Құрмет", "Енбеқ данқы" III степеней и "Ерең еңбегі үшін" вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: пресс-служба "Qarmet"

"Шахтёр – это статус, призвание и характер. Шахтёры славятся не только трудолюбием, упорством и смелостью, а также честностью, верностью и готовностью помочь ближнему. Искренне поздравляю представителей этой достойной профессии. И как говорят сами шахтёры, желаю крепкой кровли над головой, и мягкого руля. С днем шахтера! С праздником!" – сказал Булекпаев.

Один из обладателей ордена "Құрмет" Нуржан Уалиев рассказал, как узнал о награде:

"Сегодня по телевизору услышал, что наш президент подписал указ о награждении шахтеров, вышел на работу и узнал, что мне присвоен орден "Құрмет". Работаю проходчиком 5 разряда на шахте Абайская, мой стаж – 33 года. Я очень рад, это большая память, внуки это увидят. Всех с праздником!".

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Кроме государственных, состоялось и вручение ведомственных наград – "Шахтер Данқы" трех степеней, знаков "Енбеқ данқы" II степени и медалей "Еңбек ардагері". Среди награжденных были горнорабочие отчистных забоев, машинисты горновыемочных машин, подземные электрослесари и энергетики. Награды им вручил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.

"Вы посвятили свою жизнь нелёгкому, но почётному делу. Своей настойчивостью и самоотверженным трудом вы способствуете росту национальной экономики и укреплению независимости нашего государства", – подчеркнул Сапарбеков.

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Поздравили шахтеров и руководители компании Qarmet. Одиннадцать передовиков производства получили ключи от легковых автомобилей Chevrolet Onix. Их вручили председатель совета директоров компании Qarmet Андрей Лаврентьев, генеральный директор Вадим Басин и директор угольного департамента Джакан Мухамеджанов.

Обладателями автомобилей стали:

подземный электрослесарь шахты Костенко Владимир Жуков;

горнорабочий по ремонту горных выработок шахты им.Кузембаева Виктор Дульша;

машинист горновыемочных машин шахты им. Кузембаева Владимир Булаткин;

проходчик УПР-1 шахты Саранская Иван Шевцов;

машинист горновыемочных машин шахты Абайская Константин Проценко;

машинист горновыемочных машин шахты Казахстанская Ильдус Курманов;

проходчик УПР-1 шахты им.Ленина Сергей Маленок;

проходчик УПР-1 шахты Шахтинская Абдул Шабанов;

проходчик УПР-3 шахты Тентекская Амангельды Жумаков;

слесарь по ремонту и обслуживанию ЦОФ "Восточная" Руслан Кишман;

машинист буровой установки УСШМД Александр Кайдалов.

"Я работаю бурильщиком на шахтах. Осознание еще не пришло, конечно. Мой рабочий стаж 26 лет, такое впервые в моей жизни. Буду ездить сам, но надо вначале получить водительское удостоверение", – волнительно поделился Александр Кайдалов.

Фото: пресс-служба "Qarmet"

С поздравительными словами выступил председатель совета директоров компании Qarmet Андрей Лаврентьев:

"В этот день я хочу пожелать вам огромного и крепкого здоровья, новых побед. Я знаю, что для каждого из вас самое главное, чтобы наша родина развивалась и наш прекрасный город Караганда с гордостью носил большое и сильное звание Шахтёрской столицы. Так оно есть и будет. Поздравляю с этим великим праздником доблести, силы и смелости. Желаю вам всего самого хорошего".

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин также поздравил коллег с наступающим праздником и пожелал новых достижений и безопасной работы:

"Уважаемые земляки, коллеги, дорогие шахтёры и ветераны угольной отрасли! Главный под землей – это шахтёр, от которого зависит все. Люди самоотверженные и мужественные, преданные своей специальности, которые годами работают, бок о бок подставляя друг другу плечо, разделяя радости и победы. Знаменитая шахтёрская смекалка и поддержка – это то, чем мы можем гордиться. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, счастья, благополучия, безопасной работы и новых побед!"

Присоединился к поздравлениям директор угольного департамента Джакан Мухамеджанов, который отметил доблестный труд горняков на протяжении многих лет.

"По традиции, в последнее воскресенье августа мы отмечаем свой профессиональный праздник – День шахтера. История наша продолжается, при должном понимании своего дела, у нас всё получится. Желаю всем доброго здоровья, родным и близким. Берегите себя, с праздником!".

Завершающей частью награждения стал грандиозный концерт с участием исполнителей казахстанской и зарубежной эстрады. Для шахтеров выступили хореографические ансамбли, певцы Марат Бекишев, Талгат Идрисов, Нурлан Абдуллин и Игорь Николаев.