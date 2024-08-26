Названы распространенные схемы воровства бюджетных средств в школах и детских садах

Министерство финансов Казахстана в ходе внутреннего аудита обнаружило хищения средств госбюджета в учреждениях образования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 26 августа в Минфине, во время летних каникул был проведен аудит на основе Системы управления рисками и финансового контроля. В результате проверки выявлены многочисленные случаи хищений в 36 образовательных учреждениях, сумма которых превысила 1 млрд тенге.

Анализ подозрительных операций раскрыл несколько распространенных схем мошенничества. Одной из них стал двойной учет и завышение оплаты труда. В Средней школе №48 Актобе, например, официальная зарплата бухгалтера составляла чуть более 700 тыс. тенге в год, тогда как фактически на ее карт-счет перечислялось от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.

Другой распространенной махинацией стало начисление заработной платы фиктивным сотрудникам. В Комплекс-школе ясли-сад №33 Караганды деньги, предназначенные для десятков работников, направлялись на карточки двух бухгалтеров, что нанесло ущерб в размере 207,4 млн тенге.

Третья схема мошенничества – дублирование переводов с завышенными суммами. В Средней школе №42 Петропавловска главный бухгалтер и учитель информатики более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, причинив ущерб на сумму 69 млн тенге.

Министерство финансов заявляет, что усиливает контроль над бюджетными процессами в режиме реального времени за счет автоматизации бухгалтерского учета и управления государственными финансами.

"Повышение прозрачности и ясности в сфере управления государственными финансами, усиление аудита, внедрение более строгих и эффективных систем финансовой отчетности позволяют улучшать госпрограммы, повышать инвестиции в социальную сферу", – заключили в пресс-службе Министерства финансов РК.

12 августа 2024 года стало известно, что госаудит НИШ выявил финансовые нарушения на 274 млн тенге.