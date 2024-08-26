Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы распространенные схемы воровства бюджетных средств в школах и детских садах

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 18:04 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов Казахстана в ходе внутреннего аудита обнаружило хищения средств госбюджета в учреждениях образования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 26 августа в Минфине, во время летних каникул был проведен аудит на основе Системы управления рисками и финансового контроля. В результате проверки выявлены многочисленные случаи хищений в 36 образовательных учреждениях, сумма которых превысила 1 млрд тенге.

Анализ подозрительных операций раскрыл несколько распространенных схем мошенничества. Одной из них стал двойной учет и завышение оплаты труда. В Средней школе №48 Актобе, например, официальная зарплата бухгалтера составляла чуть более 700 тыс. тенге в год, тогда как фактически на ее карт-счет перечислялось от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.

Другой распространенной махинацией стало начисление заработной платы фиктивным сотрудникам. В Комплекс-школе ясли-сад №33 Караганды деньги, предназначенные для десятков работников, направлялись на карточки двух бухгалтеров, что нанесло ущерб в размере 207,4 млн тенге.

Третья схема мошенничества – дублирование переводов с завышенными суммами. В Средней школе №42 Петропавловска главный бухгалтер и учитель информатики более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, причинив ущерб на сумму 69 млн тенге.

Министерство финансов заявляет, что усиливает контроль над бюджетными процессами в режиме реального времени за счет автоматизации бухгалтерского учета и управления государственными финансами.

"Повышение прозрачности и ясности в сфере управления государственными финансами, усиление аудита, внедрение более строгих и эффективных систем финансовой отчетности позволяют улучшать госпрограммы, повышать инвестиции в социальную сферу", – заключили в пресс-службе Министерства финансов РК.

12 августа 2024 года стало известно, что госаудит НИШ выявил финансовые нарушения на 274 млн тенге. 

Даяна Рахатова
Актобе Караганда Петропавловск 2024 год Аудит
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Павел Дуров, арест
Кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану
Семья
Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: