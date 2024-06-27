В Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку

По итогам 2023 года доходы учреждений дошкольного образования составили 822,9 млрд тенге, а учреждений высшего образования – 804,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Data Hub со ссылкой на данные БНС АСПиР РК, показатель первых при том превысил показатель вторых впервые по крайней мере за последнее десятилетие.

"При этом ровно десятью годами ранее, в 2013-м, доходы вузов превышали доходы садиков более чем в два раза, и в дальнейшем этот разрыв сокращался.К 2022-му сектор высшего образования обходил дошкольный уже всего на 19%, и в 2023-м разрыв был преодолен с резким ростом доходов организаций для малышей (+41%)", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что существенно увеличились за год объемы траснфертов, полученных дошкольными учреждениями из местных бюджетов: с 332 млрд в 2022 году до 592 млрд тенге в 2023 году.

"При этом у БНС пока нет данных о том, как за год изменилось само число детских организаций. А вот вузов стало меньше: осенью 2022-го, в начале учебного года, речь шла о 116 учреждениях, осенью 2023-го — о 112", – поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что опубликован список обладателей стипендии "Болашак". По результатам первого присуждения 138 человек пройдут обучение по программам магистратуры, 13 - докторантуры, 33 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

